Tokenomie pentru Renta Network (RENTA) Descoperă informații cheie despre Renta Network (RENTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Renta Network (RENTA) Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Pagină de internet oficială: https://www.renta.network Carte albă: https://renta.network/whitebook.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Cumpără RENTA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Renta Network (RENTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Renta Network (RENTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 414.97M $ 414.97M $ 414.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M Maxim dintotdeauna: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 Minim dintotdeauna: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 Preț curent: $ 0.010463 $ 0.010463 $ 0.010463 Află mai mult despre prețul tokenului Renta Network (RENTA)

Tokenomie pentru Renta Network (RENTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Renta Network (RENTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RENTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RENTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RENTA, explorează prețul în direct al tokenului RENTA!

Cum se cumpără RENTA Te interesează să adaugi Renta Network (RENTA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RENTA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RENTA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Renta Network (RENTA) Analiza istoricului de preț pentru RENTA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RENTA!

Predicție de preț pentru RENTA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RENTA? Pagina noastră de predicție de preț pentru RENTA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RENTA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!