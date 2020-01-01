Tokenomie pentru Radicle (RAD) Descoperă informații cheie despre Radicle (RAD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Radicle (RAD) Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git's peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Pagină de internet oficială: https://radworks.org/ Carte albă: https://docs.radworks.org/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3

Tokenomie și analiză de preț pentru Radicle (RAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Radicle (RAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.97M Ofertă totală: $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 51.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.10M Maxim dintotdeauna: $ 27.7 Minim dintotdeauna: $ 0.5661187598774695 Preț curent: $ 0.581

Tokenomie pentru Radicle (RAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Radicle (RAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Cum se cumpără RAD Te interesează să adaugi Radicle (RAD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RAD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru Radicle (RAD) Analiza istoricului de preț pentru RAD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru RAD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RAD? Pagina noastră de predicție de preț pentru RAD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

