RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

NumeRAD

PozițieNo.624

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)53.09%

Ofertă află în circulație51,575,978.89552598

Ofertă maximă99,999,620

Ofertă totală99,998,580

Rată de circulație0.5157%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna27.35201922,2021-04-15

Cel mai mic preț0.6102755059022482,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereRadicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.