Tokenomie pentru Radio Caca (RACA) Descoperă informații cheie despre Radio Caca (RACA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Radio Caca (RACA) RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc. Pagină de internet oficială: https://www.radiocaca.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040

Tokenomie și analiză de preț pentru Radio Caca (RACA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Radio Caca (RACA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.69M $ 26.69M $ 26.69M Maxim dintotdeauna: $ 0.01198888 $ 0.01198888 $ 0.01198888 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00005337 $ 0.00005337 $ 0.00005337 Află mai mult despre prețul tokenului Radio Caca (RACA)

Tokenomie pentru Radio Caca (RACA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Radio Caca (RACA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RACA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RACA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RACA, explorează prețul în direct al tokenului RACA!

Cum se cumpără RACA Te interesează să adaugi Radio Caca (RACA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RACA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RACA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Radio Caca (RACA) Analiza istoricului de preț pentru RACA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RACA!

Predicție de preț pentru RACA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RACA? Pagina noastră de predicție de preț pentru RACA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RACA!

