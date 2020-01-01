Tokenomie pentru QuantixAI (QAI) Descoperă informații cheie despre QuantixAI (QAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre QuantixAI (QAI) QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Pagină de internet oficială: https://quantixai.io/ Carte albă: https://quantixai.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Cumpără QAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru QuantixAI (QAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru QuantixAI (QAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 72.82M $ 72.82M $ 72.82M Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 804.46K $ 804.46K $ 804.46K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 905.20M $ 905.20M $ 905.20M Maxim dintotdeauna: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 Minim dintotdeauna: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 Preț curent: $ 90.52 $ 90.52 $ 90.52 Află mai mult despre prețul tokenului QuantixAI (QAI)

Tokenomie pentru QuantixAI (QAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru QuantixAI (QAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QAI, explorează prețul în direct al tokenului QAI!

Cum se cumpără QAI Te interesează să adaugi QuantixAI (QAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru QAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra QAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru QuantixAI (QAI) Analiza istoricului de preț pentru QAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru QAI!

Predicție de preț pentru QAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru QAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QAI!

