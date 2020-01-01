Tokenomie pentru PLAYZAP (PZP) Descoperă informații cheie despre PLAYZAP (PZP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PLAYZAP (PZP) PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. Pagină de internet oficială: https://www.playzap.games/ Carte albă: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb Cumpără PZP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PLAYZAP (PZP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PLAYZAP (PZP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 664.45K $ 664.45K $ 664.45K Ofertă totală: $ 144.90M $ 144.90M $ 144.90M Ofertă aflată în circulație: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Maxim dintotdeauna: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 Minim dintotdeauna: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 Preț curent: $ 0.00774 $ 0.00774 $ 0.00774 Află mai mult despre prețul tokenului PLAYZAP (PZP)

Tokenomie pentru PLAYZAP (PZP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PLAYZAP (PZP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PZP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PZP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PZP, explorează prețul în direct al tokenului PZP!

Cum se cumpără PZP Te interesează să adaugi PLAYZAP (PZP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PZP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PZP pe MEXC!

Istoric de preț pentru PLAYZAP (PZP) Analiza istoricului de preț pentru PZP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PZP!

Predicție de preț pentru PZP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PZP? Pagina noastră de predicție de preț pentru PZP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PZP!

