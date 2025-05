PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

NumePZP

PozițieNo.1837

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.39%

Ofertă află în circulație84,495,698

Ofertă maximă150,000,000

Ofertă totală144,899,999

Rată de circulație0.5633%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.6022658818053047,2023-11-12

Cel mai mic preț0.005804200578816588,2024-10-16

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

