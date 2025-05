PUMP

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

NumePUMP

PozițieNo.881

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)5.67%

Ofertă află în circulație285,000,000

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.285%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.23385128396045374,2025-04-23

Cel mai mic preț0.026659353975538883,2025-04-08

Lanț de blocuri publicETH

