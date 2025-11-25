Ce este PRTG

Tokenomie și analiză de preț pentru Pre-Retogeum (PRTG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pre-Retogeum (PRTG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.56M $ 28.56M $ 28.56M Maxim dintotdeauna: $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 Minim dintotdeauna: $ 0.31744360961715085 $ 0.31744360961715085 $ 0.31744360961715085 Preț curent: $ 2.8564 $ 2.8564 $ 2.8564 Află mai mult despre prețul tokenului Pre-Retogeum (PRTG) Cumpără PRTG acum!

Informații despre Pre-Retogeum (PRTG) The PRTG project has built-in ESG for sustainable management and is responsible for leading many users and businesses to co-operate with the environment and growth. The PRTG project has built-in ESG for sustainable management and is responsible for leading many users and businesses to co-operate with the environment and growth. Pagină de internet oficială: https://www.retogeum.io/ Carte albă: https://www.retogeum.io/_files/ugd/474ccd_07e565059b964a77a51d6ca603297279.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xBD04ccc050058a6A422851fA6c0F92BB65EB06ca

Tokenomie pentru Pre-Retogeum (PRTG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pre-Retogeum (PRTG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRTG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRTG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRTG, explorează prețul în direct al tokenului PRTG!

Cum se cumpără PRTG Te interesează să adaugi Pre-Retogeum (PRTG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PRTG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PRTG pe MEXC! Istoric de preț pentru Pre-Retogeum (PRTG) Analiza istoricului de preț pentru PRTG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PRTG! Predicție de preț pentru PRTG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PRTG? Pagina noastră de predicție de preț pentru PRTG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PRTG!

