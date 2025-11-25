Ce este PROVE

Tokenomie și analiză de preț pentru Succinct (PROVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Succinct (PROVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 92.78M Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 195.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 475.80M Maxim dintotdeauna: $ 2.4016 Minim dintotdeauna: $ 0.4184223922367206 Preț curent: $ 0.4758

Informații despre Succinct (PROVE) Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world's software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world's most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world Pagină de internet oficială: https://www.succinct.xyz/ Carte albă: https://docs.succinct.xyz/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29

Tokenomie pentru Succinct (PROVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Succinct (PROVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PROVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PROVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PROVE, explorează prețul în direct al tokenului PROVE!

Cum se cumpără PROVE Te interesează să adaugi Succinct (PROVE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PROVE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PROVE pe MEXC! Istoric de preț pentru Succinct (PROVE) Analiza istoricului de preț pentru PROVE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PROVE! Predicție de preț pentru PROVE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PROVE? Pagina noastră de predicție de preț pentru PROVE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PROVE!

