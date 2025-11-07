BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Succinct astăzi este 0.5466 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PROVE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PROVE pe MEXC acum.

Logo Succinct

Pret Succinct (PROVE)

Preț în timp real pentru 1 PROVE în USD:

$0.5473
$0.5473$0.5473
+0.23%1D
USD
Succinct (PROVE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:10:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Succinct (PROVE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.543
$ 0.543$ 0.543
Minim 24 h
$ 0.593
$ 0.593$ 0.593
Maxim 24 h

$ 0.543
$ 0.543$ 0.543

$ 0.593
$ 0.593$ 0.593

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

-2.80%

+0.23%

-16.92%

-16.92%

Prețul în timp real pentru Succinct (PROVE) este $ 0.5466. În ultimele 24 de ore, tokenul PROVE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.543 și un maxim de $ 0.593, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PROVE este $ 1.7260015460023572, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.4184223922367206.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PROVE s-a modificat cu -2.80% în decursul ultimei ore, cu +0.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Succinct (PROVE)

No.284

$ 106.59M
$ 106.59M$ 106.59M

$ 483.44K
$ 483.44K$ 483.44K

$ 546.60M
$ 546.60M$ 546.60M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Succinct este $ 106.59M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 483.44K. Oferta aflată în circulație pentru PROVE este 195.00M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 546.60M.

Istoric de preț pentru Succinct (PROVE) USD

Urmărește modificările de preț pentru Succinct pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.001256+0.23%
30 de zile$ -0.214-28.14%
60 de zile$ -0.3284-37.54%
90 de zile$ -0.474-46.45%
Modificare de preț astăzi pentru Succinct

Astăzi, PROVE a înregistrat o modificare de $ +0.001256 (+0.23%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Succinct

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.214 (-28.14%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Succinct

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PROVE a văzut o modificare de $ -0.3284 (-37.54%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Succinct

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.474 (-46.45%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Succinct (PROVE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Succinct.

Ce este Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Tokenul Succinct este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Succinct. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PROVE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Succinct pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Succinct fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Succinct (USD)

Ce valoare va avea Succinct (PROVE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Succinct (PROVE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Succinct.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Succinct!

Tokenomie pentru Succinct (PROVE)

Înțelegerea tokenomică a Succinct (PROVE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PROVE!

Cum se cumpără Succinct (PROVE)

Vrei să știi cum să cumperi Succinct? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Succinct cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PROVE în monede locale

1 Succinct(PROVE) în VND
14,383.779
1 Succinct(PROVE) în AUD
A$0.841764
1 Succinct(PROVE) în GBP
0.415416
1 Succinct(PROVE) în EUR
0.470076
1 Succinct(PROVE) în USD
$0.5466
1 Succinct(PROVE) în MYR
RM2.284788
1 Succinct(PROVE) în TRY
23.022792
1 Succinct(PROVE) în JPY
¥83.6298
1 Succinct(PROVE) în ARS
ARS$793.318842
1 Succinct(PROVE) în RUB
44.362056
1 Succinct(PROVE) în INR
48.45609
1 Succinct(PROVE) în IDR
Rp9,109.996356
1 Succinct(PROVE) în PHP
32.227536
1 Succinct(PROVE) în EGP
￡E.25.848714
1 Succinct(PROVE) în BRL
R$2.929776
1 Succinct(PROVE) în CAD
C$0.770706
1 Succinct(PROVE) în BDT
66.690666
1 Succinct(PROVE) în NGN
786.469944
1 Succinct(PROVE) în COP
$2,086.257414
1 Succinct(PROVE) în ZAR
R.9.51084
1 Succinct(PROVE) în UAH
22.989996
1 Succinct(PROVE) în TZS
T.Sh.1,342.9962
1 Succinct(PROVE) în VES
Bs121.8918
1 Succinct(PROVE) în CLP
$515.4438
1 Succinct(PROVE) în PKR
Rs154.491024
1 Succinct(PROVE) în KZT
287.527998
1 Succinct(PROVE) în THB
฿17.720772
1 Succinct(PROVE) în TWD
NT$16.939134
1 Succinct(PROVE) în AED
د.إ2.006022
1 Succinct(PROVE) în CHF
Fr0.43728
1 Succinct(PROVE) în HKD
HK$4.247082
1 Succinct(PROVE) în AMD
֏209.01984
1 Succinct(PROVE) în MAD
.د.م5.088846
1 Succinct(PROVE) în MXN
$10.19409
1 Succinct(PROVE) în SAR
ريال2.04975
1 Succinct(PROVE) în ETB
Br83.897634
1 Succinct(PROVE) în KES
KSh70.587924
1 Succinct(PROVE) în JOD
د.أ0.3875394
1 Succinct(PROVE) în PLN
2.011488
1 Succinct(PROVE) în RON
лв2.40504
1 Succinct(PROVE) în SEK
kr5.241894
1 Succinct(PROVE) în BGN
лв0.923754
1 Succinct(PROVE) în HUF
Ft183.111
1 Succinct(PROVE) în CZK
11.527794
1 Succinct(PROVE) în KWD
د.ك0.1678062
1 Succinct(PROVE) în ILS
1.787382
1 Succinct(PROVE) în BOB
Bs3.77154
1 Succinct(PROVE) în AZN
0.92922
1 Succinct(PROVE) în TJS
SM5.039652
1 Succinct(PROVE) în GEL
1.481286
1 Succinct(PROVE) în AOA
Kz498.71784
1 Succinct(PROVE) în BHD
.د.ب0.2055216
1 Succinct(PROVE) în BMD
$0.5466
1 Succinct(PROVE) în DKK
kr3.536502
1 Succinct(PROVE) în HNL
L14.364648
1 Succinct(PROVE) în MUR
25.1436
1 Succinct(PROVE) în NAD
$9.494442
1 Succinct(PROVE) în NOK
kr5.586252
1 Succinct(PROVE) în NZD
$0.967482
1 Succinct(PROVE) în PAB
B/.0.5466
1 Succinct(PROVE) în PGK
K2.333982
1 Succinct(PROVE) în QAR
ر.ق1.989624
1 Succinct(PROVE) în RSD
дин.55.545492
1 Succinct(PROVE) în UZS
soʻm6,507.141816
1 Succinct(PROVE) în ALL
L45.843342
1 Succinct(PROVE) în ANG
ƒ0.978414
1 Succinct(PROVE) în AWG
ƒ0.98388
1 Succinct(PROVE) în BBD
$1.0932
1 Succinct(PROVE) în BAM
KM0.923754
1 Succinct(PROVE) în BIF
Fr1,611.9234
1 Succinct(PROVE) în BND
$0.71058
1 Succinct(PROVE) în BSD
$0.5466
1 Succinct(PROVE) în JMD
$87.64731
1 Succinct(PROVE) în KHR
2,195.178396
1 Succinct(PROVE) în KMF
Fr232.8516
1 Succinct(PROVE) în LAK
11,882.608458
1 Succinct(PROVE) în LKR
රු166.641942
1 Succinct(PROVE) în MDL
L9.352326
1 Succinct(PROVE) în MGA
Ar2,462.1597
1 Succinct(PROVE) în MOP
P4.3728
1 Succinct(PROVE) în MVR
8.41764
1 Succinct(PROVE) în MWK
MK947.31246
1 Succinct(PROVE) în MZN
MT34.95507
1 Succinct(PROVE) în NPR
रु77.45322
1 Succinct(PROVE) în PYG
3,876.4872
1 Succinct(PROVE) în RWF
Fr794.2098
1 Succinct(PROVE) în SBD
$4.493052
1 Succinct(PROVE) în SCR
7.510284
1 Succinct(PROVE) în SRD
$21.0441
1 Succinct(PROVE) în SVC
$4.777284
1 Succinct(PROVE) în SZL
L9.48351
1 Succinct(PROVE) în TMT
m1.9131
1 Succinct(PROVE) în TND
د.ت1.6173894
1 Succinct(PROVE) în TTD
$3.700482
1 Succinct(PROVE) în UGX
Sh1,910.9136
1 Succinct(PROVE) în XAF
Fr310.4688
1 Succinct(PROVE) în XCD
$1.47582
1 Succinct(PROVE) în XOF
Fr310.4688
1 Succinct(PROVE) în XPF
Fr56.2998
1 Succinct(PROVE) în BWP
P7.35177
1 Succinct(PROVE) în BZD
$1.098666
1 Succinct(PROVE) în CVE
$52.298688
1 Succinct(PROVE) în DJF
Fr97.2948
1 Succinct(PROVE) în DOP
$35.157312
1 Succinct(PROVE) în DZD
د.ج71.44062
1 Succinct(PROVE) în FJD
$1.246248
1 Succinct(PROVE) în GNF
Fr4,752.687
1 Succinct(PROVE) în GTQ
Q4.186956
1 Succinct(PROVE) în GYD
$114.326856
1 Succinct(PROVE) în ISK
kr68.8716

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Succinct, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Succinct oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Succinct

Cât valorează Succinct (PROVE) astăzi?
Prețul pe viu pentru PROVE în USD este 0.5466 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PROVE în USD?
Prețul actual pentru PROVE la USD este $ 0.5466. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Succinct?
Capitalizarea de piață pentru PROVE este $ 106.59M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PROVE?
Ofertă aflată în circulație pentru PROVE este 195.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PROVE?
PROVE a obținut un preț ATH de 1.7260015460023572 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PROVE?
PROVE a avut un preț ATL de 0.4184223922367206 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PROVE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PROVE este $ 483.44K USD.
Va crește PROVE în acest an?
PROVE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PROVE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:10:38 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Succinct (PROVE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

1 PROVE = 0.5466 USD

