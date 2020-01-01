Tokenomie pentru Prom (PROM) Descoperă informații cheie despre Prom (PROM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Prom (PROM) Pagină de internet oficială: https://prom.io/ Carte albă: https://prom.io/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d Cumpără PROM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Prom (PROM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Prom (PROM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 176.17M $ 176.17M $ 176.17M Ofertă totală: $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M Ofertă aflată în circulație: $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 185.82M $ 185.82M $ 185.82M Maxim dintotdeauna: $ 12.346 $ 12.346 $ 12.346 Minim dintotdeauna: $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 Preț curent: $ 9.653 $ 9.653 $ 9.653 Află mai mult despre prețul tokenului Prom (PROM)

Tokenomie pentru Prom (PROM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Prom (PROM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PROM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PROM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PROM, explorează prețul în direct al tokenului PROM!

Cum se cumpără PROM Te interesează să adaugi Prom (PROM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PROM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PROM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Prom (PROM) Analiza istoricului de preț pentru PROM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PROM!

Predicție de preț pentru PROM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PROM? Pagina noastră de predicție de preț pentru PROM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PROM!

