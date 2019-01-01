Tokenomie pentru PortugalNationalTeam (POR) Descoperă informații cheie despre PortugalNationalTeam (POR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PortugalNationalTeam (POR) One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal's 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Pagină de internet oficială: https://www.fpf.pt/pt/ Explorator de blocuri: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Cumpără POR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PortugalNationalTeam (POR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PortugalNationalTeam (POR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Ofertă totală: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Ofertă aflată în circulație: $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.52M $ 16.52M $ 16.52M Maxim dintotdeauna: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 Minim dintotdeauna: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Preț curent: $ 0.8288 $ 0.8288 $ 0.8288 Află mai mult despre prețul tokenului PortugalNationalTeam (POR)

Tokenomie pentru PortugalNationalTeam (POR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PortugalNationalTeam (POR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POR, explorează prețul în direct al tokenului POR!

Cum se cumpără POR Te interesează să adaugi PortugalNationalTeam (POR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru POR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra POR pe MEXC!

Istoric de preț pentru PortugalNationalTeam (POR) Analiza istoricului de preț pentru POR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru POR!

Predicție de preț pentru POR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POR? Pagina noastră de predicție de preț pentru POR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul POR!

