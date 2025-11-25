Tokenomie pentru Zypher Network (POP)

Descoperă informații cheie despre Zypher Network (POP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-25 13:13:47 (UTC+8)
Tokenomie și analiză de preț pentru Zypher Network (POP)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zypher Network (POP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 1.15M
$ 1.15M
Ofertă totală:
$ 10.00B
$ 10.00B
Ofertă aflată în circulație:
$ 1.57B
$ 1.57B
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 7.31M
$ 7.31M
Maxim dintotdeauna:
$ 0.012688
$ 0.012688
Minim dintotdeauna:
$ 0.000725557540677993
$ 0.000725557540677993
Preț curent:
$ 0.0007305
$ 0.0007305

Informații despre Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Pagină de internet oficială:
https://zypher.network/
Carte albă:
https://zypher.network/whitepaper
Explorator de blocuri:
https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Tokenomie pentru Zypher Network (POP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Zypher Network (POP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri POP care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri POP care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru POP, explorează prețul în direct al tokenului POP!

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.

