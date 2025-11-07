BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Zypher Network astăzi este 0.001179 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru POP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru POP pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Zypher Network astăzi este 0.001179 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru POP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru POP pe MEXC acum.

Mai multe despre POP

Informații de preț pentru POP

Ce este POP

Carte albă pentru POP

Pagina oficială pentru POP

Tokenomie pentru POP

Prognoza prețurilor pentru POP

Istoric POP

Ghid de cumpărare POP

Convertor valutar POP în fiduciar

POP Spot

Contracte la termenPOP USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Zypher Network

Pret Zypher Network (POP)

Preț în timp real pentru 1 POP în USD:

$0.001179
$0.001179$0.001179
+1.37%1D
USD
Zypher Network (POP) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:10:21 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Zypher Network (POP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.001059
$ 0.001059$ 0.001059
Minim 24 h
$ 0.001653
$ 0.001653$ 0.001653
Maxim 24 h

$ 0.001059
$ 0.001059$ 0.001059

$ 0.001653
$ 0.001653$ 0.001653

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876$ 0.0122852444917876

$ 0.000910956106492917
$ 0.000910956106492917$ 0.000910956106492917

-2.00%

+1.37%

-83.18%

-83.18%

Prețul în timp real pentru Zypher Network (POP) este $ 0.001179. În ultimele 24 de ore, tokenul POP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.001059 și un maxim de $ 0.001653, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POP este $ 0.0122852444917876, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000910956106492917.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POP s-a modificat cu -2.00% în decursul ultimei ore, cu +1.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -83.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Zypher Network (POP)

No.1771

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 121.97K
$ 121.97K$ 121.97K

$ 11.79M
$ 11.79M$ 11.79M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

15.04%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Zypher Network este $ 1.77M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 121.97K. Oferta aflată în circulație pentru POP este 1.50B, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.79M.

Istoric de preț pentru Zypher Network (POP) USD

Urmărește modificările de preț pentru Zypher Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00001593+1.37%
30 de zile$ -0.00904-88.47%
60 de zile$ +0.000179+17.90%
90 de zile$ +0.000179+17.90%
Modificare de preț astăzi pentru Zypher Network

Astăzi, POP a înregistrat o modificare de $ +0.00001593 (+1.37%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Zypher Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00904 (-88.47%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Zypher Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, POP a văzut o modificare de $ +0.000179 (+17.90%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Zypher Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.000179 (+17.90%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Zypher Network (POP)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Zypher Network.

Ce este Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Tokenul Zypher Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Zypher Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru POP pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Zypher Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Zypher Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Zypher Network (USD)

Ce valoare va avea Zypher Network (POP) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Zypher Network (POP) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Zypher Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Zypher Network!

Tokenomie pentru Zypher Network (POP)

Înțelegerea tokenomică a Zypher Network (POP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru POP!

Cum se cumpără Zypher Network (POP)

Vrei să știi cum să cumperi Zypher Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Zypher Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

POP în monede locale

1 Zypher Network(POP) în VND
31.025385
1 Zypher Network(POP) în AUD
A$0.00181566
1 Zypher Network(POP) în GBP
0.00089604
1 Zypher Network(POP) în EUR
0.00101394
1 Zypher Network(POP) în USD
$0.001179
1 Zypher Network(POP) în MYR
RM0.00492822
1 Zypher Network(POP) în TRY
0.04965948
1 Zypher Network(POP) în JPY
¥0.180387
1 Zypher Network(POP) în ARS
ARS$1.71116523
1 Zypher Network(POP) în RUB
0.09568764
1 Zypher Network(POP) în INR
0.10451835
1 Zypher Network(POP) în IDR
Rp19.64999214
1 Zypher Network(POP) în PHP
0.06951384
1 Zypher Network(POP) în EGP
￡E.0.05575491
1 Zypher Network(POP) în BRL
R$0.00631944
1 Zypher Network(POP) în CAD
C$0.00166239
1 Zypher Network(POP) în BDT
0.14384979
1 Zypher Network(POP) în NGN
1.69639236
1 Zypher Network(POP) în COP
$4.49999541
1 Zypher Network(POP) în ZAR
R.0.0205146
1 Zypher Network(POP) în UAH
0.04958874
1 Zypher Network(POP) în TZS
T.Sh.2.896803
1 Zypher Network(POP) în VES
Bs0.262917
1 Zypher Network(POP) în CLP
$1.111797
1 Zypher Network(POP) în PKR
Rs0.33323256
1 Zypher Network(POP) în KZT
0.62018937
1 Zypher Network(POP) în THB
฿0.03822318
1 Zypher Network(POP) în TWD
NT$0.03653721
1 Zypher Network(POP) în AED
د.إ0.00432693
1 Zypher Network(POP) în CHF
Fr0.0009432
1 Zypher Network(POP) în HKD
HK$0.00916083
1 Zypher Network(POP) în AMD
֏0.4508496
1 Zypher Network(POP) în MAD
.د.م0.01097649
1 Zypher Network(POP) în MXN
$0.02198835
1 Zypher Network(POP) în SAR
ريال0.00442125
1 Zypher Network(POP) în ETB
Br0.18096471
1 Zypher Network(POP) în KES
KSh0.15225606
1 Zypher Network(POP) în JOD
د.أ0.000835911
1 Zypher Network(POP) în PLN
0.00433872
1 Zypher Network(POP) în RON
лв0.0051876
1 Zypher Network(POP) în SEK
kr0.01130661
1 Zypher Network(POP) în BGN
лв0.00199251
1 Zypher Network(POP) în HUF
Ft0.394965
1 Zypher Network(POP) în CZK
0.02486511
1 Zypher Network(POP) în KWD
د.ك0.000361953
1 Zypher Network(POP) în ILS
0.00385533
1 Zypher Network(POP) în BOB
Bs0.0081351
1 Zypher Network(POP) în AZN
0.0020043
1 Zypher Network(POP) în TJS
SM0.01087038
1 Zypher Network(POP) în GEL
0.00319509
1 Zypher Network(POP) în AOA
Kz1.0757196
1 Zypher Network(POP) în BHD
.د.ب0.000443304
1 Zypher Network(POP) în BMD
$0.001179
1 Zypher Network(POP) în DKK
kr0.00762813
1 Zypher Network(POP) în HNL
L0.03098412
1 Zypher Network(POP) în MUR
0.054234
1 Zypher Network(POP) în NAD
$0.02047923
1 Zypher Network(POP) în NOK
kr0.01204938
1 Zypher Network(POP) în NZD
$0.00208683
1 Zypher Network(POP) în PAB
B/.0.001179
1 Zypher Network(POP) în PGK
K0.00503433
1 Zypher Network(POP) în QAR
ر.ق0.00429156
1 Zypher Network(POP) în RSD
дин.0.11980998
1 Zypher Network(POP) în UZS
soʻm14.03571204
1 Zypher Network(POP) în ALL
L0.09888273
1 Zypher Network(POP) în ANG
ƒ0.00211041
1 Zypher Network(POP) în AWG
ƒ0.0021222
1 Zypher Network(POP) în BBD
$0.002358
1 Zypher Network(POP) în BAM
KM0.00199251
1 Zypher Network(POP) în BIF
Fr3.476871
1 Zypher Network(POP) în BND
$0.0015327
1 Zypher Network(POP) în BSD
$0.001179
1 Zypher Network(POP) în JMD
$0.18905265
1 Zypher Network(POP) în KHR
4.73493474
1 Zypher Network(POP) în KMF
Fr0.502254
1 Zypher Network(POP) în LAK
25.63043427
1 Zypher Network(POP) în LKR
රු0.35944173
1 Zypher Network(POP) în MDL
L0.02017269
1 Zypher Network(POP) în MGA
Ar5.3108055
1 Zypher Network(POP) în MOP
P0.009432
1 Zypher Network(POP) în MVR
0.0181566
1 Zypher Network(POP) în MWK
MK2.0433249
1 Zypher Network(POP) în MZN
MT0.07539705
1 Zypher Network(POP) în NPR
रु0.1670643
1 Zypher Network(POP) în PYG
8.361468
1 Zypher Network(POP) în RWF
Fr1.713087
1 Zypher Network(POP) în SBD
$0.00969138
1 Zypher Network(POP) în SCR
0.01619946
1 Zypher Network(POP) în SRD
$0.0453915
1 Zypher Network(POP) în SVC
$0.01030446
1 Zypher Network(POP) în SZL
L0.02045565
1 Zypher Network(POP) în TMT
m0.0041265
1 Zypher Network(POP) în TND
د.ت0.003488661
1 Zypher Network(POP) în TTD
$0.00798183
1 Zypher Network(POP) în UGX
Sh4.121784
1 Zypher Network(POP) în XAF
Fr0.669672
1 Zypher Network(POP) în XCD
$0.0031833
1 Zypher Network(POP) în XOF
Fr0.669672
1 Zypher Network(POP) în XPF
Fr0.121437
1 Zypher Network(POP) în BWP
P0.01585755
1 Zypher Network(POP) în BZD
$0.00236979
1 Zypher Network(POP) în CVE
$0.11280672
1 Zypher Network(POP) în DJF
Fr0.209862
1 Zypher Network(POP) în DOP
$0.07583328
1 Zypher Network(POP) în DZD
د.ج0.1540953
1 Zypher Network(POP) în FJD
$0.00268812
1 Zypher Network(POP) în GNF
Fr10.251405
1 Zypher Network(POP) în GTQ
Q0.00903114
1 Zypher Network(POP) în GYD
$0.24659964
1 Zypher Network(POP) în ISK
kr0.148554

Resursă Zypher Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Zypher Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Zypher Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Zypher Network

Cât valorează Zypher Network (POP) astăzi?
Prețul pe viu pentru POP în USD este 0.001179 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru POP în USD?
Prețul actual pentru POP la USD este $ 0.001179. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Zypher Network?
Capitalizarea de piață pentru POP este $ 1.77M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru POP?
Ofertă aflată în circulație pentru POP este 1.50B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru POP?
POP a obținut un preț ATH de 0.0122852444917876 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru POP?
POP a avut un preț ATL de 0.000910956106492917 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru POP?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru POP este $ 121.97K USD.
Va crește POP în acest an?
POP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru POP pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:10:21 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Zypher Network (POP)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator POP în USD

Sumă

POP
POP
USD
USD

1 POP = 0.001179 USD

Tranzacționează POP

POP/USDT
$0.001179
$0.001179$0.001179
+1.63%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,100.08
$102,100.08$102,100.08

+0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.30
$3,304.30$3,304.30

+0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.16
$156.16$156.16

+0.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.80
$1,480.80$1,480.80

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,100.08
$102,100.08$102,100.08

+0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.30
$3,304.30$3,304.30

+0.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2398
$2.2398$2.2398

+0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.16
$156.16$156.16

+0.15%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0210
$1.0210$1.0210

+0.48%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1343
$0.1343$0.1343

+168.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004395
$0.0004395$0.0004395

+193.00%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038634
$0.038634$0.038634

+3,763.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.640
$4.640$4.640

+364.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003000
$0.000003000$0.000003000

+174.97%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1343
$0.1343$0.1343

+168.60%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000003216
$0.00000000003216$0.00000000003216

+108.56%