Tokenomie pentru Polygon Ecosystem (POL) Descoperă informații cheie despre Polygon Ecosystem (POL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Polygon Ecosystem (POL) POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. Pagină de internet oficială: https://polygon.technology/ Carte albă: https://polygon.technology/papers/pol-whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Cumpără POL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Polygon Ecosystem (POL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Polygon Ecosystem (POL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.33B $ 2.33B $ 2.33B Ofertă totală: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B Ofertă aflată în circulație: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.33B $ 2.33B $ 2.33B Maxim dintotdeauna: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 Minim dintotdeauna: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 Preț curent: $ 0.2224 $ 0.2224 $ 0.2224 Află mai mult despre prețul tokenului Polygon Ecosystem (POL)

Tokenomie pentru Polygon Ecosystem (POL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Polygon Ecosystem (POL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POL, explorează prețul în direct al tokenului POL!

Cum se cumpără POL Te interesează să adaugi Polygon Ecosystem (POL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru POL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra POL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Polygon Ecosystem (POL) Analiza istoricului de preț pentru POL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru POL!

Predicție de preț pentru POL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POL? Pagina noastră de predicție de preț pentru POL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul POL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!