POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

PozițieNo.44

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0006%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.20%

Ofertă află în circulație10,433,733,272.166595

Ofertă maximă0

Ofertă totală10,433,733,272.166595

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.285660815666811,2024-03-13

Cel mai mic preț0.15331252511554322,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

