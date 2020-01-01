Tokenomie pentru PLEARN (PLN) Descoperă informații cheie despre PLEARN (PLN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PLEARN (PLN) The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. Pagină de internet oficială: https://www.plearn.finance Carte albă: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B Cumpără PLN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PLEARN (PLN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PLEARN (PLN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Ofertă totală: $ 343.97M $ 343.97M $ 343.97M Ofertă aflată în circulație: $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 Minim dintotdeauna: $ 0.015674897971867354 $ 0.015674897971867354 $ 0.015674897971867354 Preț curent: $ 0.01591 $ 0.01591 $ 0.01591 Află mai mult despre prețul tokenului PLEARN (PLN)

Tokenomie pentru PLEARN (PLN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PLEARN (PLN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PLN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PLN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PLN, explorează prețul în direct al tokenului PLN!

Cum se cumpără PLN Te interesează să adaugi PLEARN (PLN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PLN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PLN pe MEXC!

Istoric de preț pentru PLEARN (PLN) Analiza istoricului de preț pentru PLN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PLN!

Predicție de preț pentru PLN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PLN? Pagina noastră de predicție de preț pentru PLN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PLN!

