Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment. Pagină de internet oficială: https://flow.com Carte albă: https://www.flow.com/technical-paper Explorator de blocuri: https://www.flowscan.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru FLOW (FLOW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FLOW (FLOW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 565.27M $ 565.27M $ 565.27M Ofertă totală: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Ofertă aflată în circulație: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 565.27M $ 565.27M $ 565.27M Maxim dintotdeauna: $ 46.403 $ 46.403 $ 46.403 Minim dintotdeauna: $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 Preț curent: $ 0.3508 $ 0.3508 $ 0.3508 Află mai mult despre prețul tokenului FLOW (FLOW)

Tokenomie pentru FLOW (FLOW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FLOW (FLOW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLOW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLOW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLOW, explorează prețul în direct al tokenului FLOW!

Cum se cumpără FLOW Te interesează să adaugi FLOW (FLOW) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FLOW, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FLOW pe MEXC!

Istoric de preț pentru FLOW (FLOW) Analiza istoricului de preț pentru FLOW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FLOW!

Predicție de preț pentru FLOW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FLOW? Pagina noastră de predicție de preț pentru FLOW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FLOW!

