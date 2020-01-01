Tokenomie pentru Pitbull (PIT) Descoperă informații cheie despre Pitbull (PIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pitbull (PIT) Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Pagină de internet oficială: https://bscpitbull.com/ Carte albă: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 Cumpără PIT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pitbull (PIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pitbull (PIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.62M $ 11.62M $ 11.62M Ofertă totală: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 40,192.16T $ 40,192.16T $ 40,192.16T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.90M $ 28.90M $ 28.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.000000000289 $ 0.000000000289 $ 0.000000000289 Află mai mult despre prețul tokenului Pitbull (PIT)

Tokenomie pentru Pitbull (PIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pitbull (PIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIT, explorează prețul în direct al tokenului PIT!

Cum se cumpără PIT Te interesează să adaugi Pitbull (PIT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PIT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PIT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Pitbull (PIT) Analiza istoricului de preț pentru PIT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PIT!

Predicție de preț pentru PIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru PIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PIT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!