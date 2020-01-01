Tokenomie pentru PinLink (PIN) Descoperă informații cheie despre PinLink (PIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PinLink (PIN) PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. Pagină de internet oficială: https://pinlink.ai/ Carte albă: https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4 Cumpără PIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PinLink (PIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PinLink (PIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 39.48M $ 39.48M $ 39.48M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 88.21M $ 88.21M $ 88.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.76M $ 44.76M $ 44.76M Maxim dintotdeauna: $ 3.002 $ 3.002 $ 3.002 Minim dintotdeauna: $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 Preț curent: $ 0.4476 $ 0.4476 $ 0.4476 Află mai mult despre prețul tokenului PinLink (PIN)

Tokenomie pentru PinLink (PIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PinLink (PIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIN, explorează prețul în direct al tokenului PIN!

Cum se cumpără PIN Te interesează să adaugi PinLink (PIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PIN pe MEXC!

Istoric de preț pentru PinLink (PIN) Analiza istoricului de preț pentru PIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PIN!

Predicție de preț pentru PIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru PIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PIN!

