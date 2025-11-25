Ce este PHT

Tokenomie pentru PHT Stablecoin (PHT) Descoperă informații cheie despre PHT Stablecoin (PHT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru PHT Stablecoin (PHT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PHT Stablecoin (PHT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 287.85M $ 287.85M $ 287.85M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Maxim dintotdeauna: $ 0.02246 $ 0.02246 $ 0.02246 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.01692 $ 0.01692 $ 0.01692 Află mai mult despre prețul tokenului PHT Stablecoin (PHT) Cumpără PHT acum!

Informații despre PHT Stablecoin (PHT) PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia. PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia. Pagină de internet oficială: www.apacx.io Carte albă: https://docs.apacx.io/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/address/0xe75220cB014Dfb2D354bb59be26d7458bB8d0706

Tokenomie pentru PHT Stablecoin (PHT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PHT Stablecoin (PHT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHT, explorează prețul în direct al tokenului PHT!

Cum se cumpără PHT Te interesează să adaugi PHT Stablecoin (PHT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PHT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PHT pe MEXC! Istoric de preț pentru PHT Stablecoin (PHT) Analiza istoricului de preț pentru PHT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PHT! Predicție de preț pentru PHT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PHT? Pagina noastră de predicție de preț pentru PHT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PHT!

