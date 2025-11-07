BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru PHT Stablecoin astăzi este 0.0169 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PHT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PHT pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru PHT Stablecoin astăzi este 0.0169 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PHT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PHT pe MEXC acum.

Mai multe despre PHT

Informații de preț pentru PHT

Ce este PHT

Carte albă pentru PHT

Pagina oficială pentru PHT

Tokenomie pentru PHT

Prognoza prețurilor pentru PHT

Istoric PHT

Ghid de cumpărare PHT

Convertor valutar PHT în fiduciar

PHT Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo PHT Stablecoin

Pret PHT Stablecoin (PHT)

Preț în timp real pentru 1 PHT în USD:

$0.0169
$0.0169$0.0169
0.00%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:09:22 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru PHT Stablecoin (PHT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0169
$ 0.0169$ 0.0169
Minim 24 h
$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706
Maxim 24 h

$ 0.0169
$ 0.0169$ 0.0169

$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-0.12%

-0.12%

Prețul în timp real pentru PHT Stablecoin (PHT) este $ 0.0169. În ultimele 24 de ore, tokenul PHT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0169 și un maxim de $ 0.01706, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PHT este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PHT s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PHT Stablecoin (PHT)

--
----

$ 2.36K
$ 2.36K$ 2.36K

$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

Capitalizarea de piață actuală pentru PHT Stablecoin este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 2.36K. Oferta aflată în circulație pentru PHT este --, cu o ofertă totală de 287850000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.86M.

Istoric de preț pentru PHT Stablecoin (PHT) USD

Urmărește modificările de preț pentru PHT Stablecoin pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -0.00036-2.09%
60 de zile$ -0.00074-4.20%
90 de zile$ -0.00061-3.49%
Modificare de preț astăzi pentru PHT Stablecoin

Astăzi, PHT a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru PHT Stablecoin

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00036 (-2.09%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru PHT Stablecoin

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PHT a văzut o modificare de $ -0.00074 (-4.20%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru PHT Stablecoin

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00061 (-3.49%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru PHT Stablecoin (PHT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru PHT Stablecoin.

Ce este PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

Tokenul PHT Stablecoin este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile PHT Stablecoin. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PHT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre PHT Stablecoin pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare PHT Stablecoin fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru PHT Stablecoin (USD)

Ce valoare va avea PHT Stablecoin (PHT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale PHT Stablecoin (PHT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru PHT Stablecoin.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru PHT Stablecoin!

Tokenomie pentru PHT Stablecoin (PHT)

Înțelegerea tokenomică a PHT Stablecoin (PHT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PHT!

Cum se cumpără PHT Stablecoin (PHT)

Vrei să știi cum să cumperi PHT Stablecoin? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra PHT Stablecoin cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PHT în monede locale

1 PHT Stablecoin(PHT) în VND
444.7235
1 PHT Stablecoin(PHT) în AUD
A$0.026026
1 PHT Stablecoin(PHT) în GBP
0.012844
1 PHT Stablecoin(PHT) în EUR
0.014534
1 PHT Stablecoin(PHT) în USD
$0.0169
1 PHT Stablecoin(PHT) în MYR
RM0.070642
1 PHT Stablecoin(PHT) în TRY
0.711828
1 PHT Stablecoin(PHT) în JPY
¥2.5857
1 PHT Stablecoin(PHT) în ARS
ARS$24.528153
1 PHT Stablecoin(PHT) în RUB
1.371604
1 PHT Stablecoin(PHT) în INR
1.498185
1 PHT Stablecoin(PHT) în IDR
Rp281.666554
1 PHT Stablecoin(PHT) în PHP
0.996424
1 PHT Stablecoin(PHT) în EGP
￡E.0.799201
1 PHT Stablecoin(PHT) în BRL
R$0.090584
1 PHT Stablecoin(PHT) în CAD
C$0.023829
1 PHT Stablecoin(PHT) în BDT
2.061969
1 PHT Stablecoin(PHT) în NGN
24.316396
1 PHT Stablecoin(PHT) în COP
$64.503751
1 PHT Stablecoin(PHT) în ZAR
R.0.29406
1 PHT Stablecoin(PHT) în UAH
0.710814
1 PHT Stablecoin(PHT) în TZS
T.Sh.41.5233
1 PHT Stablecoin(PHT) în VES
Bs3.7687
1 PHT Stablecoin(PHT) în CLP
$15.9367
1 PHT Stablecoin(PHT) în PKR
Rs4.776616
1 PHT Stablecoin(PHT) în KZT
8.889907
1 PHT Stablecoin(PHT) în THB
฿0.547898
1 PHT Stablecoin(PHT) în TWD
NT$0.523731
1 PHT Stablecoin(PHT) în AED
د.إ0.062023
1 PHT Stablecoin(PHT) în CHF
Fr0.01352
1 PHT Stablecoin(PHT) în HKD
HK$0.131313
1 PHT Stablecoin(PHT) în AMD
֏6.46256
1 PHT Stablecoin(PHT) în MAD
.د.م0.157339
1 PHT Stablecoin(PHT) în MXN
$0.315185
1 PHT Stablecoin(PHT) în SAR
ريال0.063375
1 PHT Stablecoin(PHT) în ETB
Br2.593981
1 PHT Stablecoin(PHT) în KES
KSh2.182466
1 PHT Stablecoin(PHT) în JOD
د.أ0.0119821
1 PHT Stablecoin(PHT) în PLN
0.062192
1 PHT Stablecoin(PHT) în RON
лв0.07436
1 PHT Stablecoin(PHT) în SEK
kr0.162071
1 PHT Stablecoin(PHT) în BGN
лв0.028561
1 PHT Stablecoin(PHT) în HUF
Ft5.6615
1 PHT Stablecoin(PHT) în CZK
0.356421
1 PHT Stablecoin(PHT) în KWD
د.ك0.0051883
1 PHT Stablecoin(PHT) în ILS
0.055263
1 PHT Stablecoin(PHT) în BOB
Bs0.11661
1 PHT Stablecoin(PHT) în AZN
0.02873
1 PHT Stablecoin(PHT) în TJS
SM0.155818
1 PHT Stablecoin(PHT) în GEL
0.045799
1 PHT Stablecoin(PHT) în AOA
Kz15.41956
1 PHT Stablecoin(PHT) în BHD
.د.ب0.0063544
1 PHT Stablecoin(PHT) în BMD
$0.0169
1 PHT Stablecoin(PHT) în DKK
kr0.109343
1 PHT Stablecoin(PHT) în HNL
L0.444132
1 PHT Stablecoin(PHT) în MUR
0.7774
1 PHT Stablecoin(PHT) în NAD
$0.293553
1 PHT Stablecoin(PHT) în NOK
kr0.172718
1 PHT Stablecoin(PHT) în NZD
$0.029913
1 PHT Stablecoin(PHT) în PAB
B/.0.0169
1 PHT Stablecoin(PHT) în PGK
K0.072163
1 PHT Stablecoin(PHT) în QAR
ر.ق0.061516
1 PHT Stablecoin(PHT) în RSD
дин.1.717378
1 PHT Stablecoin(PHT) în UZS
soʻm201.190444
1 PHT Stablecoin(PHT) în ALL
L1.417403
1 PHT Stablecoin(PHT) în ANG
ƒ0.030251
1 PHT Stablecoin(PHT) în AWG
ƒ0.03042
1 PHT Stablecoin(PHT) în BBD
$0.0338
1 PHT Stablecoin(PHT) în BAM
KM0.028561
1 PHT Stablecoin(PHT) în BIF
Fr49.8381
1 PHT Stablecoin(PHT) în BND
$0.02197
1 PHT Stablecoin(PHT) în BSD
$0.0169
1 PHT Stablecoin(PHT) în JMD
$2.709915
1 PHT Stablecoin(PHT) în KHR
67.871414
1 PHT Stablecoin(PHT) în KMF
Fr7.1994
1 PHT Stablecoin(PHT) în LAK
367.391297
1 PHT Stablecoin(PHT) în LKR
රු5.152303
1 PHT Stablecoin(PHT) în MDL
L0.289159
1 PHT Stablecoin(PHT) în MGA
Ar76.12605
1 PHT Stablecoin(PHT) în MOP
P0.1352
1 PHT Stablecoin(PHT) în MVR
0.26026
1 PHT Stablecoin(PHT) în MWK
MK29.28939
1 PHT Stablecoin(PHT) în MZN
MT1.080755
1 PHT Stablecoin(PHT) în NPR
रु2.39473
1 PHT Stablecoin(PHT) în PYG
119.8548
1 PHT Stablecoin(PHT) în RWF
Fr24.5557
1 PHT Stablecoin(PHT) în SBD
$0.138918
1 PHT Stablecoin(PHT) în SCR
0.232206
1 PHT Stablecoin(PHT) în SRD
$0.65065
1 PHT Stablecoin(PHT) în SVC
$0.147706
1 PHT Stablecoin(PHT) în SZL
L0.293215
1 PHT Stablecoin(PHT) în TMT
m0.05915
1 PHT Stablecoin(PHT) în TND
د.ت0.0500071
1 PHT Stablecoin(PHT) în TTD
$0.114413
1 PHT Stablecoin(PHT) în UGX
Sh59.0824
1 PHT Stablecoin(PHT) în XAF
Fr9.5992
1 PHT Stablecoin(PHT) în XCD
$0.04563
1 PHT Stablecoin(PHT) în XOF
Fr9.5992
1 PHT Stablecoin(PHT) în XPF
Fr1.7407
1 PHT Stablecoin(PHT) în BWP
P0.227305
1 PHT Stablecoin(PHT) în BZD
$0.033969
1 PHT Stablecoin(PHT) în CVE
$1.616992
1 PHT Stablecoin(PHT) în DJF
Fr3.0082
1 PHT Stablecoin(PHT) în DOP
$1.087008
1 PHT Stablecoin(PHT) în DZD
د.ج2.20883
1 PHT Stablecoin(PHT) în FJD
$0.038532
1 PHT Stablecoin(PHT) în GNF
Fr146.9455
1 PHT Stablecoin(PHT) în GTQ
Q0.129454
1 PHT Stablecoin(PHT) în GYD
$3.534804
1 PHT Stablecoin(PHT) în ISK
kr2.1294

Resursă PHT Stablecoin

Pentru o înțelegere mai aprofundată a PHT Stablecoin, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web PHT Stablecoin oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre PHT Stablecoin

Cât valorează PHT Stablecoin (PHT) astăzi?
Prețul pe viu pentru PHT în USD este 0.0169 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PHT în USD?
Prețul actual pentru PHT la USD este $ 0.0169. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru PHT Stablecoin?
Capitalizarea de piață pentru PHT este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PHT?
Ofertă aflată în circulație pentru PHT este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PHT?
PHT a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PHT?
PHT a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PHT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PHT este $ 2.36K USD.
Va crește PHT în acest an?
PHT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PHT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:09:22 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru PHT Stablecoin (PHT)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator PHT în USD

Sumă

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0.0168 USD

Tranzacționează PHT

PHT/USDT
$0.0169
$0.0169$0.0169
0.00%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,198.97
$102,198.97$102,198.97

+0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.22
$3,311.22$3,311.22

+0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.44
$156.44$156.44

+0.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.71
$1,480.71$1,480.71

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,198.97
$102,198.97$102,198.97

+0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.22
$3,311.22$3,311.22

+0.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2432
$2.2432$2.2432

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.44
$156.44$156.44

+0.33%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0226
$1.0226$1.0226

+0.63%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1315
$0.1315$0.1315

+163.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004389
$0.0004389$0.0004389

+192.60%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038700
$0.038700$0.038700

+3,770.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.549
$4.549$4.549

+354.90%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003273
$0.000003273$0.000003273

+200.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1315
$0.1315$0.1315

+163.00%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000002930
$0.00000000002930$0.00000000002930

+90.01%