Informații despre Seed.Photo (PHOTO) SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space. SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space. Pagină de internet oficială: https://www.seed.photo Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7 Cumpără PHOTO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Seed.Photo (PHOTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Seed.Photo (PHOTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Maxim dintotdeauna: $ 4.34 $ 4.34 $ 4.34 Minim dintotdeauna: $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 Preț curent: $ 0.9148 $ 0.9148 $ 0.9148 Află mai mult despre prețul tokenului Seed.Photo (PHOTO)

Tokenomie pentru Seed.Photo (PHOTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Seed.Photo (PHOTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHOTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHOTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHOTO, explorează prețul în direct al tokenului PHOTO!

Cum se cumpără PHOTO Te interesează să adaugi Seed.Photo (PHOTO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PHOTO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PHOTO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Seed.Photo (PHOTO) Analiza istoricului de preț pentru PHOTO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PHOTO!

Predicție de preț pentru PHOTO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PHOTO? Pagina noastră de predicție de preț pentru PHOTO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PHOTO!

