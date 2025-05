PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

NumePHA

PozițieNo.328

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)9.35%

Ofertă află în circulație797,092,253.3007373

Ofertă maximă0

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii2019-09-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.40939628,2021-05-15

Cel mai mic preț0.07072015218418083,2022-10-13

Lanț de blocuri publicETH

