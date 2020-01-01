Tokenomie pentru ConstitutionDAO (PEOPLE) Descoperă informații cheie despre ConstitutionDAO (PEOPLE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ConstitutionDAO (PEOPLE) ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Pagină de internet oficială: https://www.constitutiondao.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Cumpără PEOPLE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ConstitutionDAO (PEOPLE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ConstitutionDAO (PEOPLE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 84.45M $ 84.45M $ 84.45M Ofertă totală: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B Ofertă aflată în circulație: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 84.45M $ 84.45M $ 84.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 Minim dintotdeauna: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 Preț curent: $ 0.01669 $ 0.01669 $ 0.01669 Află mai mult despre prețul tokenului ConstitutionDAO (PEOPLE)

Tokenomie pentru ConstitutionDAO (PEOPLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ConstitutionDAO (PEOPLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEOPLE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEOPLE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEOPLE, explorează prețul în direct al tokenului PEOPLE!

