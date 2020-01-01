Tokenomie pentru PlayDapp (PDA) Descoperă informații cheie despre PlayDapp (PDA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PlayDapp (PDA) PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community 'PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Pagină de internet oficială: https://playdapp.com Carte albă: https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Cumpără PDA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PlayDapp (PDA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PlayDapp (PDA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Ofertă totală: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Ofertă aflată în circulație: $ 634.36M $ 634.36M $ 634.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Maxim dintotdeauna: $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 Minim dintotdeauna: $ 0.004452575593249382 $ 0.004452575593249382 $ 0.004452575593249382 Preț curent: $ 0.004629 $ 0.004629 $ 0.004629 Află mai mult despre prețul tokenului PlayDapp (PDA)

Tokenomie pentru PlayDapp (PDA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PlayDapp (PDA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PDA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PDA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PDA, explorează prețul în direct al tokenului PDA!

Cum se cumpără PDA Te interesează să adaugi PlayDapp (PDA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PDA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PDA pe MEXC!

Istoric de preț pentru PlayDapp (PDA) Analiza istoricului de preț pentru PDA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PDA!

Predicție de preț pentru PDA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PDA? Pagina noastră de predicție de preț pentru PDA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PDA!

