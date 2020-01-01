Tokenomie pentru Purple Bitcoin (PBTC) Descoperă informații cheie despre Purple Bitcoin (PBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Purple Bitcoin (PBTC) Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies. Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies. Pagină de internet oficială: https://www.purplebitcoin.com/ Carte albă: https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p Cumpără PBTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Purple Bitcoin (PBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Purple Bitcoin (PBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Maxim dintotdeauna: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Minim dintotdeauna: $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 Preț curent: $ 0.3146 $ 0.3146 $ 0.3146 Află mai mult despre prețul tokenului Purple Bitcoin (PBTC)

Tokenomie pentru Purple Bitcoin (PBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Purple Bitcoin (PBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PBTC, explorează prețul în direct al tokenului PBTC!

Cum se cumpără PBTC Te interesează să adaugi Purple Bitcoin (PBTC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PBTC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PBTC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Purple Bitcoin (PBTC) Analiza istoricului de preț pentru PBTC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PBTC!

Predicție de preț pentru PBTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PBTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru PBTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PBTC!

