Tokenomie pentru Pandu Pandas (PANDU) Descoperă informații cheie despre Pandu Pandas (PANDU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Pandu Pandas (PANDU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pandu Pandas (PANDU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 96.37B $ 96.37B $ 96.37B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.000275 $ 0.000275 $ 0.000275 Minim dintotdeauna: $ 0.00000048806902605 $ 0.00000048806902605 $ 0.00000048806902605 Preț curent: $ 0.00005696 $ 0.00005696 $ 0.00005696 Află mai mult despre prețul tokenului Pandu Pandas (PANDU) Cumpără PANDU acum!

Informații despre Pandu Pandas (PANDU) From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend? From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend? Pagină de internet oficială: https://pandupandas.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/4NGbC4RRrUjS78ooSN53Up7gSg4dGrj6F6dxpMWHbonk

Tokenomie pentru Pandu Pandas (PANDU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pandu Pandas (PANDU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PANDU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PANDU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PANDU, explorează prețul în direct al tokenului PANDU!

Cum se cumpără PANDU Te interesează să adaugi Pandu Pandas (PANDU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PANDU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PANDU pe MEXC! Istoric de preț pentru Pandu Pandas (PANDU) Analiza istoricului de preț pentru PANDU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PANDU! Predicție de preț pentru PANDU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PANDU? Pagina noastră de predicție de preț pentru PANDU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PANDU!

