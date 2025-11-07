BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Pandu Pandas astăzi este 0.00006875 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PANDU în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PANDU pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Pandu Pandas astăzi este 0.00006875 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PANDU în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PANDU pe MEXC acum.

Mai multe despre PANDU

Informații de preț pentru PANDU

Ce este PANDU

Pagina oficială pentru PANDU

Tokenomie pentru PANDU

Prognoza prețurilor pentru PANDU

Istoric PANDU

Ghid de cumpărare PANDU

Convertor valutar PANDU în fiduciar

PANDU Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Pandu Pandas

Pret Pandu Pandas (PANDU)

Preț în timp real pentru 1 PANDU în USD:

$0.00006875
$0.00006875$0.00006875
+0.24%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:08:39 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Pandu Pandas (PANDU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00006422
$ 0.00006422$ 0.00006422
Minim 24 h
$ 0.00008215
$ 0.00008215$ 0.00008215
Maxim 24 h

$ 0.00006422
$ 0.00006422$ 0.00006422

$ 0.00008215
$ 0.00008215$ 0.00008215

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

-0.12%

+0.24%

-12.20%

-12.20%

Prețul în timp real pentru Pandu Pandas (PANDU) este $ 0.00006875. În ultimele 24 de ore, tokenul PANDU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00006422 și un maxim de $ 0.00008215, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PANDU este $ 0.0002790700975526, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000048806902605.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PANDU s-a modificat cu -0.12% în decursul ultimei ore, cu +0.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pandu Pandas (PANDU)

No.1223

$ 6.63M
$ 6.63M$ 6.63M

$ 148.28K
$ 148.28K$ 148.28K

$ 6.87M
$ 6.87M$ 6.87M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Pandu Pandas este $ 6.63M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 148.28K. Oferta aflată în circulație pentru PANDU este 96.37B, cu o ofertă totală de 99999377352. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.87M.

Istoric de preț pentru Pandu Pandas (PANDU) USD

Urmărește modificările de preț pentru Pandu Pandas pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0000001646+0.24%
30 de zile$ -0.00008593-55.56%
60 de zile$ +0.00004875+243.75%
90 de zile$ +0.00004875+243.75%
Modificare de preț astăzi pentru Pandu Pandas

Astăzi, PANDU a înregistrat o modificare de $ +0.0000001646 (+0.24%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Pandu Pandas

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00008593 (-55.56%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Pandu Pandas

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PANDU a văzut o modificare de $ +0.00004875 (+243.75%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Pandu Pandas

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.00004875 (+243.75%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Pandu Pandas (PANDU)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Pandu Pandas.

Ce este Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Tokenul Pandu Pandas este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Pandu Pandas. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PANDU pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Pandu Pandas pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Pandu Pandas fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Pandu Pandas (USD)

Ce valoare va avea Pandu Pandas (PANDU) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Pandu Pandas (PANDU) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Pandu Pandas.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Pandu Pandas!

Tokenomie pentru Pandu Pandas (PANDU)

Înțelegerea tokenomică a Pandu Pandas (PANDU) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PANDU!

Cum se cumpără Pandu Pandas (PANDU)

Vrei să știi cum să cumperi Pandu Pandas? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Pandu Pandas cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PANDU în monede locale

1 Pandu Pandas(PANDU) în VND
1.80915625
1 Pandu Pandas(PANDU) în AUD
A$0.000105875
1 Pandu Pandas(PANDU) în GBP
0.00005225
1 Pandu Pandas(PANDU) în EUR
0.000059125
1 Pandu Pandas(PANDU) în USD
$0.00006875
1 Pandu Pandas(PANDU) în MYR
RM0.000287375
1 Pandu Pandas(PANDU) în TRY
0.00289575
1 Pandu Pandas(PANDU) în JPY
¥0.01051875
1 Pandu Pandas(PANDU) în ARS
ARS$0.0997816875
1 Pandu Pandas(PANDU) în RUB
0.00557975
1 Pandu Pandas(PANDU) în INR
0.0060946875
1 Pandu Pandas(PANDU) în IDR
Rp1.145832875
1 Pandu Pandas(PANDU) în PHP
0.0040535
1 Pandu Pandas(PANDU) în EGP
￡E.0.0032511875
1 Pandu Pandas(PANDU) în BRL
R$0.0003685
1 Pandu Pandas(PANDU) în CAD
C$0.0000969375
1 Pandu Pandas(PANDU) în BDT
0.0083881875
1 Pandu Pandas(PANDU) în NGN
0.09892025
1 Pandu Pandas(PANDU) în COP
$0.2624043125
1 Pandu Pandas(PANDU) în ZAR
R.0.00119625
1 Pandu Pandas(PANDU) în UAH
0.002891625
1 Pandu Pandas(PANDU) în TZS
T.Sh.0.16891875
1 Pandu Pandas(PANDU) în VES
Bs0.01533125
1 Pandu Pandas(PANDU) în CLP
$0.06483125
1 Pandu Pandas(PANDU) în PKR
Rs0.0194315
1 Pandu Pandas(PANDU) în KZT
0.0361645625
1 Pandu Pandas(PANDU) în THB
฿0.002228875
1 Pandu Pandas(PANDU) în TWD
NT$0.0021305625
1 Pandu Pandas(PANDU) în AED
د.إ0.0002523125
1 Pandu Pandas(PANDU) în CHF
Fr0.000055
1 Pandu Pandas(PANDU) în HKD
HK$0.0005341875
1 Pandu Pandas(PANDU) în AMD
֏0.02629
1 Pandu Pandas(PANDU) în MAD
.د.م0.0006400625
1 Pandu Pandas(PANDU) în MXN
$0.0012821875
1 Pandu Pandas(PANDU) în SAR
ريال0.0002578125
1 Pandu Pandas(PANDU) în ETB
Br0.0105524375
1 Pandu Pandas(PANDU) în KES
KSh0.008878375
1 Pandu Pandas(PANDU) în JOD
د.أ0.00004874375
1 Pandu Pandas(PANDU) în PLN
0.000253
1 Pandu Pandas(PANDU) în RON
лв0.0003025
1 Pandu Pandas(PANDU) în SEK
kr0.0006593125
1 Pandu Pandas(PANDU) în BGN
лв0.0001161875
1 Pandu Pandas(PANDU) în HUF
Ft0.02303125
1 Pandu Pandas(PANDU) în CZK
0.0014499375
1 Pandu Pandas(PANDU) în KWD
د.ك0.00002110625
1 Pandu Pandas(PANDU) în ILS
0.0002248125
1 Pandu Pandas(PANDU) în BOB
Bs0.000474375
1 Pandu Pandas(PANDU) în AZN
0.000116875
1 Pandu Pandas(PANDU) în TJS
SM0.000633875
1 Pandu Pandas(PANDU) în GEL
0.0001863125
1 Pandu Pandas(PANDU) în AOA
Kz0.0627275
1 Pandu Pandas(PANDU) în BHD
.د.ب0.00002585
1 Pandu Pandas(PANDU) în BMD
$0.00006875
1 Pandu Pandas(PANDU) în DKK
kr0.0004448125
1 Pandu Pandas(PANDU) în HNL
L0.00180675
1 Pandu Pandas(PANDU) în MUR
0.0031625
1 Pandu Pandas(PANDU) în NAD
$0.0011941875
1 Pandu Pandas(PANDU) în NOK
kr0.000702625
1 Pandu Pandas(PANDU) în NZD
$0.0001216875
1 Pandu Pandas(PANDU) în PAB
B/.0.00006875
1 Pandu Pandas(PANDU) în PGK
K0.0002935625
1 Pandu Pandas(PANDU) în QAR
ر.ق0.00025025
1 Pandu Pandas(PANDU) în RSD
дин.0.006986375
1 Pandu Pandas(PANDU) în UZS
soʻm0.81845225
1 Pandu Pandas(PANDU) în ALL
L0.0057660625
1 Pandu Pandas(PANDU) în ANG
ƒ0.0001230625
1 Pandu Pandas(PANDU) în AWG
ƒ0.00012375
1 Pandu Pandas(PANDU) în BBD
$0.0001375
1 Pandu Pandas(PANDU) în BAM
KM0.0001161875
1 Pandu Pandas(PANDU) în BIF
Fr0.20274375
1 Pandu Pandas(PANDU) în BND
$0.000089375
1 Pandu Pandas(PANDU) în BSD
$0.00006875
1 Pandu Pandas(PANDU) în JMD
$0.0110240625
1 Pandu Pandas(PANDU) în KHR
0.276104125
1 Pandu Pandas(PANDU) în KMF
Fr0.0292875
1 Pandu Pandas(PANDU) în LAK
1.4945651875
1 Pandu Pandas(PANDU) în LKR
රු0.0209598125
1 Pandu Pandas(PANDU) în MDL
L0.0011763125
1 Pandu Pandas(PANDU) în MGA
Ar0.309684375
1 Pandu Pandas(PANDU) în MOP
P0.00055
1 Pandu Pandas(PANDU) în MVR
0.00105875
1 Pandu Pandas(PANDU) în MWK
MK0.119150625
1 Pandu Pandas(PANDU) în MZN
MT0.0043965625
1 Pandu Pandas(PANDU) în NPR
रु0.009741875
1 Pandu Pandas(PANDU) în PYG
0.487575
1 Pandu Pandas(PANDU) în RWF
Fr0.09989375
1 Pandu Pandas(PANDU) în SBD
$0.000565125
1 Pandu Pandas(PANDU) în SCR
0.000944625
1 Pandu Pandas(PANDU) în SRD
$0.002646875
1 Pandu Pandas(PANDU) în SVC
$0.000600875
1 Pandu Pandas(PANDU) în SZL
L0.0011928125
1 Pandu Pandas(PANDU) în TMT
m0.000240625
1 Pandu Pandas(PANDU) în TND
د.ت0.00020343125
1 Pandu Pandas(PANDU) în TTD
$0.0004654375
1 Pandu Pandas(PANDU) în UGX
Sh0.24035
1 Pandu Pandas(PANDU) în XAF
Fr0.03905
1 Pandu Pandas(PANDU) în XCD
$0.000185625
1 Pandu Pandas(PANDU) în XOF
Fr0.03905
1 Pandu Pandas(PANDU) în XPF
Fr0.00708125
1 Pandu Pandas(PANDU) în BWP
P0.0009246875
1 Pandu Pandas(PANDU) în BZD
$0.0001381875
1 Pandu Pandas(PANDU) în CVE
$0.006578
1 Pandu Pandas(PANDU) în DJF
Fr0.0122375
1 Pandu Pandas(PANDU) în DOP
$0.004422
1 Pandu Pandas(PANDU) în DZD
د.ج0.008985625
1 Pandu Pandas(PANDU) în FJD
$0.00015675
1 Pandu Pandas(PANDU) în GNF
Fr0.59778125
1 Pandu Pandas(PANDU) în GTQ
Q0.000526625
1 Pandu Pandas(PANDU) în GYD
$0.01437975
1 Pandu Pandas(PANDU) în ISK
kr0.0086625

Resursă Pandu Pandas

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Pandu Pandas, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Pandu Pandas oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Pandu Pandas

Cât valorează Pandu Pandas (PANDU) astăzi?
Prețul pe viu pentru PANDU în USD este 0.00006875 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PANDU în USD?
Prețul actual pentru PANDU la USD este $ 0.00006875. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Pandu Pandas?
Capitalizarea de piață pentru PANDU este $ 6.63M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PANDU?
Ofertă aflată în circulație pentru PANDU este 96.37B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PANDU?
PANDU a obținut un preț ATH de 0.0002790700975526 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PANDU?
PANDU a avut un preț ATL de 0.00000048806902605 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PANDU?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PANDU este $ 148.28K USD.
Va crește PANDU în acest an?
PANDU ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PANDU pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:08:39 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Pandu Pandas (PANDU)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator PANDU în USD

Sumă

PANDU
PANDU
USD
USD

1 PANDU = 0.00006875 USD

Tranzacționează PANDU

PANDU/USDT
$0.00006875
$0.00006875$0.00006875
+0.33%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,160.38
$102,160.38$102,160.38

+0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.49
$3,307.49$3,307.49

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.18
$156.18$156.18

+0.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.81
$1,480.81$1,480.81

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,160.38
$102,160.38$102,160.38

+0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.49
$3,307.49$3,307.49

+0.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2394
$2.2394$2.2394

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.18
$156.18$156.18

+0.16%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0200
$1.0200$1.0200

+0.38%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1324
$0.1324$0.1324

+164.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004398
$0.0004398$0.0004398

+193.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038793
$0.038793$0.038793

+3,779.30%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.564
$4.564$4.564

+356.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003273
$0.000003273$0.000003273

+200.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1324
$0.1324$0.1324

+164.80%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000002880
$0.00000000002880$0.00000000002880

+86.77%