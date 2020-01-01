Tokenomie pentru ParallelAI (PAI) Descoperă informații cheie despre ParallelAI (PAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ParallelAI (PAI) ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI's technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores. Pagină de internet oficială: https://www.parallelai.tech/ Carte albă: https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd Cumpără PAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ParallelAI (PAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ParallelAI (PAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.40M $ 9.40M $ 9.40M Maxim dintotdeauna: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Minim dintotdeauna: $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 Preț curent: $ 0.09397 $ 0.09397 $ 0.09397 Află mai mult despre prețul tokenului ParallelAI (PAI)

Tokenomie pentru ParallelAI (PAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ParallelAI (PAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAI, explorează prețul în direct al tokenului PAI!

Cum se cumpără PAI Te interesează să adaugi ParallelAI (PAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru ParallelAI (PAI) Analiza istoricului de preț pentru PAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PAI!

Predicție de preț pentru PAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru PAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PAI!

