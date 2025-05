OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

NumeOXT

PozițieNo.505

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)3,42%

Ofertă află în circulație982 294 556,7979902

Ofertă maximă0

Ofertă totală1 000 000 000

Rată de circulație%

Data emiterii2017-10-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.01620042,2021-04-05

Cel mai mic preț0.04663823669209175,2023-06-15

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereThe Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.