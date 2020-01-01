Tokenomie pentru Omni Network (OMNI) Descoperă informații cheie despre Omni Network (OMNI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Omni Network (OMNI) Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Pagină de internet oficială: https://omni.network/ Carte albă: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Cumpără OMNI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Omni Network (OMNI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Omni Network (OMNI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 123.88M $ 123.88M $ 123.88M Ofertă totală: $ 87.43M $ 87.43M $ 87.43M Ofertă aflată în circulație: $ 34.48M $ 34.48M $ 34.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 314.15M $ 314.15M $ 314.15M Maxim dintotdeauna: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 Minim dintotdeauna: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 Preț curent: $ 3.593 $ 3.593 $ 3.593 Află mai mult despre prețul tokenului Omni Network (OMNI)

Tokenomie pentru Omni Network (OMNI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Omni Network (OMNI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OMNI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OMNI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OMNI, explorează prețul în direct al tokenului OMNI!

