Informații despre ORIGYN (OGY) OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. Pagină de internet oficială: https://www.origyn.com Carte albă: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf Explorator de blocuri: https://dashboard.origyn.com/explorer Cumpără OGY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ORIGYN (OGY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ORIGYN (OGY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M Ofertă totală: $ 10.42B $ 10.42B $ 10.42B Ofertă aflată în circulație: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.45M $ 19.45M $ 19.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Minim dintotdeauna: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 Preț curent: $ 0.001867 $ 0.001867 $ 0.001867 Află mai mult despre prețul tokenului ORIGYN (OGY)

Tokenomie pentru ORIGYN (OGY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ORIGYN (OGY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OGY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OGY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OGY, explorează prețul în direct al tokenului OGY!

Cum se cumpără OGY Te interesează să adaugi ORIGYN (OGY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OGY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OGY pe MEXC!

Istoric de preț pentru ORIGYN (OGY) Analiza istoricului de preț pentru OGY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OGY!

Predicție de preț pentru OGY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OGY? Pagina noastră de predicție de preț pentru OGY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OGY!

