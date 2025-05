OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NumeOGN

PozițieNo.560

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)12.22%

Ofertă află în circulație700,716,347

Ofertă maximă1,409,664,846

Ofertă totală1,409,664,846

Rată de circulație0.497%

Data emiterii2020-01-06 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.136 USDT

Maxim dintotdeauna3.38825924,2021-04-08

Cel mai mic preț0.04562278552399471,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereOrigin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.