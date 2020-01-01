Tokenomie pentru ORBOFI (OBI) Descoperă informații cheie despre ORBOFI (OBI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ORBOFI (OBI) Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Pagină de internet oficială: https://www.orbofi.com/ Carte albă: https://wiki.orbofi.com/learn Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873

Tokenomie și analiză de preț pentru ORBOFI (OBI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ORBOFI (OBI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 422.71K $ 422.71K $ 422.71K Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 755.40K $ 755.40K $ 755.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Minim dintotdeauna: $ 0.000364757960552087 $ 0.000364757960552087 $ 0.000364757960552087 Preț curent: $ 0.0003777 $ 0.0003777 $ 0.0003777 Află mai mult despre prețul tokenului ORBOFI (OBI)

Tokenomie pentru ORBOFI (OBI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ORBOFI (OBI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OBI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OBI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OBI, explorează prețul în direct al tokenului OBI!

Cum se cumpără OBI Te interesează să adaugi ORBOFI (OBI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OBI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OBI pe MEXC!

Istoric de preț pentru ORBOFI (OBI) Analiza istoricului de preț pentru OBI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OBI!

Predicție de preț pentru OBI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OBI? Pagina noastră de predicție de preț pentru OBI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OBI!

