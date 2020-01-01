Tokenomie pentru Numerico (NWC) Descoperă informații cheie despre Numerico (NWC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Numerico (NWC) Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. Pagină de internet oficială: https://numerico.ai/ Carte albă: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2

Tokenomie și analiză de preț pentru Numerico (NWC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Numerico (NWC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Ofertă totală: $ 270.05M $ 270.05M $ 270.05M Ofertă aflată în circulație: $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 Minim dintotdeauna: $ 0.009086092813041569 $ 0.009086092813041569 $ 0.009086092813041569 Preț curent: $ 0.009992 $ 0.009992 $ 0.009992 Află mai mult despre prețul tokenului Numerico (NWC)

Tokenomie pentru Numerico (NWC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Numerico (NWC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NWC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NWC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NWC, explorează prețul în direct al tokenului NWC!

Cum se cumpără NWC Te interesează să adaugi Numerico (NWC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NWC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NWC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Numerico (NWC) Analiza istoricului de preț pentru NWC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NWC!

Predicție de preț pentru NWC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NWC? Pagina noastră de predicție de preț pentru NWC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NWC!

