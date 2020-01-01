Tokenomie pentru SuiNS (NS) Descoperă informații cheie despre SuiNS (NS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SuiNS (NS) The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility. The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility. Pagină de internet oficială: https://www.suins.io Explorator de blocuri: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x5145494a5f5100e645e4b0aa950fa6b68f614e8c59e17bc5ded3495123a79178::ns::NS/txs Cumpără NS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SuiNS (NS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SuiNS (NS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.54M $ 28.54M $ 28.54M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 70.30M $ 70.30M $ 70.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Minim dintotdeauna: $ 0.06997757451302891 $ 0.06997757451302891 $ 0.06997757451302891 Preț curent: $ 0.14059 $ 0.14059 $ 0.14059 Află mai mult despre prețul tokenului SuiNS (NS)

Tokenomie pentru SuiNS (NS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SuiNS (NS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NS, explorează prețul în direct al tokenului NS!

Cum se cumpără NS Te interesează să adaugi SuiNS (NS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NS pe MEXC!

Istoric de preț pentru SuiNS (NS) Analiza istoricului de preț pentru NS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NS!

Predicție de preț pentru NS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NS? Pagina noastră de predicție de preț pentru NS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NS!

