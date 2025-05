NS

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

PozițieNo.638

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.06%

Ofertă află în circulație181,812,510.458333

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0.3636%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.5833504864798207,2024-11-15

Cel mai mic preț0.06997757451302891,2025-02-16

Lanț de blocuri publicSUI

