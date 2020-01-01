Tokenomie pentru Notcoin (NOT) Descoperă informații cheie despre Notcoin (NOT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Notcoin (NOT) Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic. Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic. Pagină de internet oficială: https://notco.in/ Carte albă: https://cdn.joincommunity.xyz/notcoin/Notcoin_Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://tonscan.org/address/EQAvlWFDxGF2lXm67y4yzC17wYKD9A0guwPkMs1gOsM__NOT

Tokenomie și analiză de preț pentru Notcoin (NOT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Notcoin (NOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 156.11M $ 156.11M $ 156.11M Ofertă totală: $ 102.46B $ 102.46B $ 102.46B Ofertă aflată în circulație: $ 99.43B $ 99.43B $ 99.43B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 160.86M $ 160.86M $ 160.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.02986 $ 0.02986 $ 0.02986 Minim dintotdeauna: $ 0.001497956974686898 $ 0.001497956974686898 $ 0.001497956974686898 Preț curent: $ 0.00157 $ 0.00157 $ 0.00157 Află mai mult despre prețul tokenului Notcoin (NOT)

Structura în profunzime a tokenului Notcoin (NOT) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri NOT. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview Based on the latest available data, Notcoin's token economics are characterized by a structured allocation and unlocking schedule, with a focus on long-term ecosystem growth, community incentives, and project stability. The following sections detail the mechanisms for issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking, as well as the timeline for token release. Issuance Mechanism Initial Coin Offering (ICO): The largest immediate allocation (33% of total supply) is distributed during the ICO phase, providing significant initial liquidity and community participation.

The largest immediate allocation (33% of total supply) is distributed during the ICO phase, providing significant initial liquidity and community participation. Progressive Unlocking: The remaining tokens are unlocked in phases, following a linear or staggered release schedule over several years (mid-2025 to mid-2029), ensuring a gradual increase in circulating supply and minimizing the risk of sudden market shocks. Allocation Mechanism Category Allocation (%) Unlocking Approach Initial Coin Offering (ICO) 33% Immediate at ICO Team 20% Gradual, standard vesting Existing Investors 13% Gradual, vested Community & Ecosystem Initiatives 24% Phased, ecosystem development Ecosystem Fund 2.4% For partnerships/development Livestreaming 3% For platform promotion Foundation 2% Locked for sustainability Liquidity & Exchanges 2.6% For liquidity/trading Key Points: Team and Investors: Slow unlocking to prevent large token dumps and ensure long-term commitment. Community & Ecosystem: Significant allocation to foster growth and incentivize participation. Liquidity & Exchanges: Reserved for market operations and trading support.

Usage and Incentive Mechanism Ecosystem Growth: Tokens allocated to community and ecosystem initiatives are used to incentivize user participation, development, and platform adoption.

Tokens allocated to community and ecosystem initiatives are used to incentivize user participation, development, and platform adoption. Team and Investors: Vesting schedules align incentives for long-term contribution and project success.

Vesting schedules align incentives for long-term contribution and project success. Liquidity: Tokens reserved for exchanges ensure healthy market activity and price discovery.

Tokens reserved for exchanges ensure healthy market activity and price discovery. Foundation and Livestreaming: Support ongoing operations, marketing, and platform sustainability. Locking Mechanism Vesting Schedules: Team and investor tokens are subject to standard vesting periods, with gradual unlocking over several years.

Team and investor tokens are subject to standard vesting periods, with gradual unlocking over several years. Foundation and Ecosystem Funds: Locked for extended periods to ensure resources for future development and stability.

Locked for extended periods to ensure resources for future development and stability. Progressive Unlocking: All categories (except ICO) follow a phased release, with tokens becoming available according to a predetermined schedule. Unlocking Time Timeline: Token unlocking occurs from mid-2025 through mid-2029.

Token unlocking occurs from mid-2025 through mid-2029. Linear/Staggered Release: The percentage of unlocked tokens grows steadily, reaching 100% by 2029.

The percentage of unlocked tokens grows steadily, reaching 100% by 2029. Immediate Unlock: Only the ICO allocation (33%) is unlocked at launch; all other categories are released over time. Summary Table: Notcoin Tokenomics Mechanism Details Issuance ICO (33% immediate), remainder unlocked linearly/staggered over 4 years Allocation Team (20%), Investors (13%), Community/Ecosystem (24%), Foundation, Liquidity, etc. Usage/Incentives Ecosystem growth, team retention, liquidity, platform promotion, foundation operations Locking Vesting for team/investors, long-term locks for foundation/ecosystem, phased unlocks Unlocking Time Mid-2025 to mid-2029, 100% unlocked by 2029 Analysis and Implications Stability and Growth: The vesting and unlocking schedule is designed to minimize market volatility and align incentives for all stakeholders.

The vesting and unlocking schedule is designed to minimize market volatility and align incentives for all stakeholders. Community Focus: A large portion of tokens is dedicated to ecosystem and community initiatives, supporting long-term adoption and engagement.

A large portion of tokens is dedicated to ecosystem and community initiatives, supporting long-term adoption and engagement. Risk Mitigation: Slow release for team and investors reduces the risk of sudden sell-offs, protecting token value.

Slow release for team and investors reduces the risk of sudden sell-offs, protecting token value. Transparency: The clear allocation and unlocking timeline provide predictability for investors and participants. Limitations No Specific Unlock Dates: While the overall schedule is clear, exact dates for each category's unlocks are not specified in the available data.

While the overall schedule is clear, exact dates for each category's unlocks are not specified in the available data. No Detailed Usage Breakdown: Specifics on how community and ecosystem tokens are distributed or used are not detailed. Conclusion Notcoin's token economics reflect a balanced approach, prioritizing ecosystem development, long-term commitment, and market stability. The structured allocation and unlocking mechanisms are designed to foster sustainable growth, incentivize participation, and protect token value over time.

Tokenomie pentru Notcoin (NOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Notcoin (NOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOT, explorează prețul în direct al tokenului NOT!

Cum se cumpără NOT Te interesează să adaugi Notcoin (NOT) în portofeliul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NOT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Notcoin (NOT) Analiza istoricului de preț pentru NOT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NOT!

Predicție de preț pentru NOT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NOT? Pagina noastră de predicție de preț pentru NOT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NOT!

