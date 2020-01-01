Tokenomie pentru Notcoin (NOT)
Informații despre Notcoin (NOT)
Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.
Tokenomie și analiză de preț pentru Notcoin (NOT)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Notcoin (NOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Structura în profunzime a tokenului Notcoin (NOT)
Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri NOT. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea.
Overview
Based on the latest available data, Notcoin's token economics are characterized by a structured allocation and unlocking schedule, with a focus on long-term ecosystem growth, community incentives, and project stability. The following sections detail the mechanisms for issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking, as well as the timeline for token release.
Issuance Mechanism
- Initial Coin Offering (ICO): The largest immediate allocation (33% of total supply) is distributed during the ICO phase, providing significant initial liquidity and community participation.
- Progressive Unlocking: The remaining tokens are unlocked in phases, following a linear or staggered release schedule over several years (mid-2025 to mid-2029), ensuring a gradual increase in circulating supply and minimizing the risk of sudden market shocks.
Allocation Mechanism
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking Approach
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Immediate at ICO
|Team
|20%
|Gradual, standard vesting
|Existing Investors
|13%
|Gradual, vested
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Phased, ecosystem development
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships/development
|Livestreaming
|3%
|For platform promotion
|Foundation
|2%
|Locked for sustainability
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|For liquidity/trading
- Key Points:
- Team and Investors: Slow unlocking to prevent large token dumps and ensure long-term commitment.
- Community & Ecosystem: Significant allocation to foster growth and incentivize participation.
- Liquidity & Exchanges: Reserved for market operations and trading support.
Usage and Incentive Mechanism
- Ecosystem Growth: Tokens allocated to community and ecosystem initiatives are used to incentivize user participation, development, and platform adoption.
- Team and Investors: Vesting schedules align incentives for long-term contribution and project success.
- Liquidity: Tokens reserved for exchanges ensure healthy market activity and price discovery.
- Foundation and Livestreaming: Support ongoing operations, marketing, and platform sustainability.
Locking Mechanism
- Vesting Schedules: Team and investor tokens are subject to standard vesting periods, with gradual unlocking over several years.
- Foundation and Ecosystem Funds: Locked for extended periods to ensure resources for future development and stability.
- Progressive Unlocking: All categories (except ICO) follow a phased release, with tokens becoming available according to a predetermined schedule.
Unlocking Time
- Timeline: Token unlocking occurs from mid-2025 through mid-2029.
- Linear/Staggered Release: The percentage of unlocked tokens grows steadily, reaching 100% by 2029.
- Immediate Unlock: Only the ICO allocation (33%) is unlocked at launch; all other categories are released over time.
Summary Table: Notcoin Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|ICO (33% immediate), remainder unlocked linearly/staggered over 4 years
|Allocation
|Team (20%), Investors (13%), Community/Ecosystem (24%), Foundation, Liquidity, etc.
|Usage/Incentives
|Ecosystem growth, team retention, liquidity, platform promotion, foundation operations
|Locking
|Vesting for team/investors, long-term locks for foundation/ecosystem, phased unlocks
|Unlocking Time
|Mid-2025 to mid-2029, 100% unlocked by 2029
Analysis and Implications
- Stability and Growth: The vesting and unlocking schedule is designed to minimize market volatility and align incentives for all stakeholders.
- Community Focus: A large portion of tokens is dedicated to ecosystem and community initiatives, supporting long-term adoption and engagement.
- Risk Mitigation: Slow release for team and investors reduces the risk of sudden sell-offs, protecting token value.
- Transparency: The clear allocation and unlocking timeline provide predictability for investors and participants.
Limitations
- No Specific Unlock Dates: While the overall schedule is clear, exact dates for each category's unlocks are not specified in the available data.
- No Detailed Usage Breakdown: Specifics on how community and ecosystem tokens are distributed or used are not detailed.
Conclusion
Notcoin's token economics reflect a balanced approach, prioritizing ecosystem development, long-term commitment, and market stability. The structured allocation and unlocking mechanisms are designed to foster sustainable growth, incentivize participation, and protect token value over time.
Tokenomie pentru Notcoin (NOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Notcoin (NOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri NOT care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri NOT care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOT, explorează prețul în direct al tokenului NOT!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
