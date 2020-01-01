Tokenomie pentru Edu3Labs (NFE) Descoperă informații cheie despre Edu3Labs (NFE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Edu3Labs (NFE) Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone. Pagină de internet oficială: https://about.edu3labs.com/ Carte albă: https://docs.edu3labs.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a

Tokenomie și analiză de preț pentru Edu3Labs (NFE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Edu3Labs (NFE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 187.88K Ofertă totală: $ 899.60M Ofertă aflată în circulație: $ 104.38M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.37089 Minim dintotdeauna: $ 0.00068463368763056 Preț curent: $ 0.0018

Tokenomie pentru Edu3Labs (NFE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Edu3Labs (NFE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NFE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NFE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Cum se cumpără NFE Te interesează să adaugi Edu3Labs (NFE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NFE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru Edu3Labs (NFE) Analiza istoricului de preț pentru NFE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru NFE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NFE? Pagina noastră de predicție de preț pentru NFE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

