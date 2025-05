NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

NumeNFE

PozițieNo.2733

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.14%

Ofertă află în circulație104,375,043.61457054

Ofertă maximă900,000,000

Ofertă totală899,599,999.28

Rată de circulație0.1159%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.35603402476610446,2024-03-21

Cel mai mic preț0.000893060699078742,2025-05-30

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereEdu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.