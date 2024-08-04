Tokenomie pentru First Neiro on ETH (NEIROCTO) Descoperă informații cheie despre First Neiro on ETH (NEIROCTO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre First Neiro on ETH (NEIROCTO) Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Pagină de internet oficială: https://www.neiroeth.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee Cumpără NEIROCTO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru First Neiro on ETH (NEIROCTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru First Neiro on ETH (NEIROCTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 116.56M $ 116.56M $ 116.56M Ofertă totală: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ofertă aflată în circulație: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 116.56M $ 116.56M $ 116.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Minim dintotdeauna: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Preț curent: $ 0.00027707 $ 0.00027707 $ 0.00027707 Află mai mult despre prețul tokenului First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Tokenomie pentru First Neiro on ETH (NEIROCTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru First Neiro on ETH (NEIROCTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEIROCTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEIROCTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEIROCTO, explorează prețul în direct al tokenului NEIROCTO!

Cum se cumpără NEIROCTO Te interesează să adaugi First Neiro on ETH (NEIROCTO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NEIROCTO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NEIROCTO pe MEXC!

Istoric de preț pentru First Neiro on ETH (NEIROCTO) Analiza istoricului de preț pentru NEIROCTO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NEIROCTO!

Predicție de preț pentru NEIROCTO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEIROCTO? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEIROCTO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NEIROCTO!

