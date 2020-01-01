Tokenomie pentru Atlas Navi (NAVI) Descoperă informații cheie despre Atlas Navi (NAVI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. Pagină de internet oficială: https://www.atlasnavi.com/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1

Tokenomie și analiză de preț pentru Atlas Navi (NAVI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Atlas Navi (NAVI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.72M Ofertă totală: $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 161.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.75 Minim dintotdeauna: $ 0.014185779862416587 Preț curent: $ 0.0354

Tokenomie pentru Atlas Navi (NAVI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Atlas Navi (NAVI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NAVI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NAVI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Istoric de preț pentru Atlas Navi (NAVI) Analiza istoricului de preț pentru NAVI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru NAVI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NAVI? Pagina noastră de predicție de preț pentru NAVI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

