NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX's flagship product "Drive&" uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

Pagină de internet oficială: https://www.natix.network/
Carte albă: https://docs.natix.network/whitepaper
Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX

Tokenomie și analiză de preț pentru NATIX Network (NATIX)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NATIX Network (NATIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață: $ 28.46M
Ofertă totală: $ 99.99B
Ofertă aflată în circulație: $ 40.60B
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 70.10M
Maxim dintotdeauna: $ 0.00223
Minim dintotdeauna: $ 0.000553846478431092
Preț curent: $ 0.000701

Tokenomie pentru NATIX Network (NATIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru NATIX Network (NATIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NATIX care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NATIX care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Cum se cumpără NATIX

Te interesează să adaugi NATIX Network (NATIX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NATIX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru NATIX Network (NATIX)

Analiza istoricului de preț pentru NATIX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru NATIX

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NATIX? Pagina noastră de predicție de preț pentru NATIX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

