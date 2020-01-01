Tokenomie pentru Nuklai (NAI) Descoperă informații cheie despre Nuklai (NAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nuklai (NAI) Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Pagină de internet oficială: https://www.nukl.ai/ Carte albă: https://docs.nukl.ai/ Explorator de blocuri: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 Cumpără NAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nuklai (NAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nuklai (NAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.04M $ 10.04M $ 10.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Minim dintotdeauna: $ 0.000949959168112318 $ 0.000949959168112318 $ 0.000949959168112318 Preț curent: $ 0.001051 $ 0.001051 $ 0.001051 Află mai mult despre prețul tokenului Nuklai (NAI)

Tokenomie pentru Nuklai (NAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nuklai (NAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NAI, explorează prețul în direct al tokenului NAI!

Istoric de preț pentru Nuklai (NAI) Analiza istoricului de preț pentru NAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NAI!

Predicție de preț pentru NAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru NAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NAI!

