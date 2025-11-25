Ce este MTP

Informații de preț pentru MTP

Tokenomie și analiză de preț pentru MTP (MTP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MTP (MTP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 357.98K $ 357.98K $ 357.98K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 880.00M $ 880.00M $ 880.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 406.80K $ 406.80K $ 406.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.0648 $ 0.0648 $ 0.0648 Minim dintotdeauna: $ 0.000393070802872651 $ 0.000393070802872651 $ 0.000393070802872651 Preț curent: $ 0.0004068 $ 0.0004068 $ 0.0004068 Află mai mult despre prețul tokenului MTP (MTP) Cumpără MTP acum!

Informații despre MTP (MTP) Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services. Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services. Pagină de internet oficială: https://multiple.cc/ Carte albă: https://multiple-network.gitbook.io/multiple-network Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x83330d159c9a4b09e6717feefef7a634b70d216a

Tokenomie pentru MTP (MTP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MTP (MTP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MTP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MTP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MTP, explorează prețul în direct al tokenului MTP!

Cum se cumpără MTP Te interesează să adaugi MTP (MTP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MTP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MTP pe MEXC! Istoric de preț pentru MTP (MTP) Analiza istoricului de preț pentru MTP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MTP! Predicție de preț pentru MTP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MTP? Pagina noastră de predicție de preț pentru MTP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MTP!

