Tokenomie pentru Moonriver (MOVR) Descoperă informații cheie despre Moonriver (MOVR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Moonriver (MOVR) Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Pagină de internet oficială: https://moonbeam.network/networks/moonriver/ Carte albă: https://docs.moonbeam.network/ Explorator de blocuri: https://moonriver.moonscan.io/ Cumpără MOVR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Moonriver (MOVR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Moonriver (MOVR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 53.94M $ 53.94M $ 53.94M Ofertă totală: $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M Ofertă aflată în circulație: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 65.17M $ 65.17M $ 65.17M Maxim dintotdeauna: $ 635 $ 635 $ 635 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 5.381 $ 5.381 $ 5.381 Află mai mult despre prețul tokenului Moonriver (MOVR)

Tokenomie pentru Moonriver (MOVR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Moonriver (MOVR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOVR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOVR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOVR, explorează prețul în direct al tokenului MOVR!

Cum se cumpără MOVR Te interesează să adaugi Moonriver (MOVR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MOVR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MOVR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Moonriver (MOVR) Analiza istoricului de preț pentru MOVR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOVR!

Predicție de preț pentru MOVR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOVR? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOVR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOVR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!