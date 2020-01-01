Tokenomie pentru MORPHO (MORPHO) Descoperă informații cheie despre MORPHO (MORPHO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MORPHO (MORPHO) Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. Pagină de internet oficială: https://morpho.org/ Carte albă: https://docs.morpho.org/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2

Tokenomie și analiză de preț pentru MORPHO (MORPHO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MORPHO (MORPHO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 565.09M $ 565.09M $ 565.09M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 338.80M $ 338.80M $ 338.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Maxim dintotdeauna: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 Minim dintotdeauna: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 Preț curent: $ 1.6679 $ 1.6679 $ 1.6679 Află mai mult despre prețul tokenului MORPHO (MORPHO)

Tokenomie pentru MORPHO (MORPHO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MORPHO (MORPHO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MORPHO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MORPHO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MORPHO, explorează prețul în direct al tokenului MORPHO!

Istoric de preț pentru MORPHO (MORPHO) Analiza istoricului de preț pentru MORPHO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MORPHO!

Predicție de preț pentru MORPHO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MORPHO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MORPHO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MORPHO!

