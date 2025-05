MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

PozițieNo.144

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)6.14%

Ofertă află în circulație274,534,336.31823045

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.2745%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna4.172571665276972,2025-01-17

Cel mai mic preț0.7098719962197908,2024-11-25

Lanț de blocuri publicETH

